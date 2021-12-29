С понедельника в поликлиниках Петербурга врачи-специалисты возобновят прием пациентов

Председатель комздрава Петербурга заявил, что нагрузка на систему здравоохранения города пока не растет и остается стабильной.

С понедельника, 21 февраля, петербуржцы смогут вновь записаться на прием к врачам-специалистам. Кроме того, для них станет доступна диспансеризация. Об этом сообщил председатель комздрава города Дмитрий Лисовец на своей странице "ВКонтакте".

Комитет поручил районам открыть расписание для записи к врачу. Кроме того, представитель Смольного отметил, что в Северной столице под наблюдением медиков находятся 240 тыс. больных. Из них 232 тыс. - на контроле у амбулаторного звена.

Чиновник подчеркнул, что уровень нагрузки на систему здравоохранения вышел на этап стабильности. За минувшую неделю число госпитализаций снизилось на 15%.

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Фото: Piter.tv