Дмитрий Лисовец: больницы Петербурга могут столкнуться с дефицитом детских вакцин

Комитет по здравоохранению Петербурга написал письмо в Минздрав РФ, в котором попросил привезти в город новую партию вакцины.

Глава Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что в Петербурге хватает препаратов для борьбы с коронавирусом. Однако речь идет о вакцине для взрослых. Ее запас составляет 654 тыс. доз. А вот детская вакцина в скором времени может стать дефицитной. Об этом представитель Смольного сообщил на своей странице "ВКонтакте".

Кампания по вакцинации подростков продолжается. За минувшие сутки в Петербурге от инфекции привились еще 163 подростка. Всего в городе компонент вакцины получили более 2,7 тыс. детей. Однако скоро больницы города могут столкнуться с нехваткой "Спутника М".

Комитет по здравоохранению Петербурга написал письмо в Минздрав РФ, в котором попросил привезти в город новую партию вакцины.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге коллективный иммунитет к COVID-19 снизился до 84,9%.

Фото: Piter.tv