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За прошлый год более 51 млн россиян прошли профилактические осмотры и диспансеризацию
Сегодня, 17:05
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За прошлый год более 51 млн россиян прошли профилактические осмотры и диспансеризацию

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У 78 тыс. жителей нашли сахарный диабет. 

В прошлом году более 51 млн жителей России прошли профилактические осмотры и диспансеризацию. Об этом сообщили в Минздраве.

Свыше миллиона россиян узнали о наличии хронического заболевания сердечно-сосудистой системы. Более 40 тыс. граждан узнали, что болеют онкологией. Еще у 78 тыс. жителей нашли сахарный диабет. 

По словам заместителя министра Минздрава России Евгения Камкина, большинство пациентов не знали, что имеют заболевания. 

Ранее на Piter.tv: в Красногвардейском районе появится центр киберспорта.

Фото: Piter.tv

Теги: диспенсеризация, здоровье, минздрав, профилактические осмотры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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