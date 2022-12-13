За прошлый год более 51 млн россиян прошли профилактические осмотры и диспансеризацию

У 78 тыс. жителей нашли сахарный диабет.

В прошлом году более 51 млн жителей России прошли профилактические осмотры и диспансеризацию. Об этом сообщили в Минздраве.

Свыше миллиона россиян узнали о наличии хронического заболевания сердечно-сосудистой системы. Более 40 тыс. граждан узнали, что болеют онкологией. Еще у 78 тыс. жителей нашли сахарный диабет.

По словам заместителя министра Минздрава России Евгения Камкина, большинство пациентов не знали, что имеют заболевания.

Ранее на Piter.tv: в Красногвардейском районе появится центр киберспорта.

Фото: Piter.tv