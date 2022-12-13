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В Красногвардейском районе появится центр киберспорта
Сегодня, 14:22
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В Красногвардейском районе появится центр киберспорта

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Для нового объекта выделят помещения ГБОУ ДОД "Центр Физкультура и Здоровье".

Администрация Красногвардейского района подвела итоги тендера на перепланировку помещений ГБОУ ДОД "Центр Физкультура и Здоровье" на проспекте Наставников. На месте старого учреждения появится соверменный Центр киберспорта. Об этом Piter.TV узнал из данных портала ЕИС. 

Подрядчиком здания стало ООО "СТ-Сервис". С ним подпишут контракт почти за 39 млн рублей. Также подрядчику будет необходимо проложить инженерные коммуникации и предоставить своё оборудование под компьютеры. Сами ПК закупят позднее. 

Добавим, что ООО "СТ-Сервис" боролся за победу в электронном аукционе ещё с двумя претендентами. 

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге определили подрядчика строительства главного корпуса ИТМО "Хайпарк ".

Фото: Pxhere

Теги: госзакупки, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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