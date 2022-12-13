В Красногвардейском районе появится центр киберспорта

Для нового объекта выделят помещения ГБОУ ДОД "Центр Физкультура и Здоровье".

Администрация Красногвардейского района подвела итоги тендера на перепланировку помещений ГБОУ ДОД "Центр Физкультура и Здоровье" на проспекте Наставников. На месте старого учреждения появится соверменный Центр киберспорта. Об этом Piter.TV узнал из данных портала ЕИС.

Подрядчиком здания стало ООО "СТ-Сервис". С ним подпишут контракт почти за 39 млн рублей. Также подрядчику будет необходимо проложить инженерные коммуникации и предоставить своё оборудование под компьютеры. Сами ПК закупят позднее.

Добавим, что ООО "СТ-Сервис" боролся за победу в электронном аукционе ещё с двумя претендентами.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге определили подрядчика строительства главного корпуса ИТМО "Хайпарк ".

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