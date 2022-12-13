В Петербурге определили подрядчика строительства главного корпуса ИТМО "Хайпарк "

Победителем в конкурсе стало столичное АО "Политехстрой". Компания параллельно занимается реставрацией консерватории им. Римского-Корсакова.

В качесвте подрядчика строительства главного корпуса, двух общежитий и студенческого клуба в "ИТМО Хайпарк" выбрана московская компания АО "Политехстрой". Об этом Piter.TV узнал из данных портала госзакупок.

Победитель электронного аукциона параллельно занят реставрацией здания консерватории им. Римского-Корсакова. "Политехстрой" будет отвечать не только за строительство комплекса в городе-спутнике Южный, но и за обеспечение его инженерными коммуникациями.Мероприятия будут проходить в 2 этапа, которые оцениваются в 13 млрд 227 млн рублей. Мероприятия завершат летом 2025 года.

Проект сторителства за 337 млн рублей подготовит "Студия 44".

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Фото: пресс-служба "СТАРТ Девелопмент"