C 14 декабря запустят дополнительные автобусы из Петербурга в Хельсинки

Количество автобусов планируют сократить после новогодних каникул.

С 14 декабря компания Lux Express запустит дополнительные автобусы из Петербурга в Хельсинки. Пассажиров будут возить до аэропорта Вантаа и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Количество автобусов планируют сократить после новогодних каникул, 10 января 2023 года. Транспорт будет отправляться из Северной столицы в 07:45. В аэропорт Вантаа пассажиры приедут в 14:45. Добавим, что автобус будет делать остановку около транспортного терминала Камппи.

Ранее Piter.tv стало известно, что 21 декабря перевозчик Ecolines запустит дополнительные рейсы между Петербургом и Москвой.

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