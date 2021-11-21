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C 14 декабря запустят дополнительные автобусы из Петербурга в Хельсинки
Сегодня, 11:44
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C 14 декабря запустят дополнительные автобусы из Петербурга в Хельсинки

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Количество автобусов планируют сократить после новогодних каникул.

С 14 декабря компания Lux Express запустит дополнительные автобусы из Петербурга в Хельсинки.  Пассажиров будут возить до аэропорта  Вантаа и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Количество автобусов планируют сократить после новогодних каникул, 10 января 2023 года. Транспорт будет отправляться из Северной столицы в 07:45. В аэропорт Вантаа пассажиры приедут в 14:45.  Добавим, что автобус будет делать остановку около транспортного терминала Камппи.

Ранее Piter.tv стало известно, что 21 декабря перевозчик Ecolines запустит дополнительные рейсы между Петербургом и Москвой.

Фото: Pxhere

Теги: запуск дополнительных автобусов, петербург - хельсинки, поездки, путешествия, транспорт, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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