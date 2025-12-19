В центре Петербурга завершена реконструкция системы освещения сада Салтыкова-Щедрина

Благодаря новым источникам света дорожки и аллеи сада теперь равномерно и качественно освещаются тёплым светом, близким к натуральному солнечному.

В Центральном районе Петербурга завершилась реконструкция осветительной системы в саду имени Салтыкова-Щедрина, расположенном на пересечении Кирочной и Потёмкинской улиц. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Территория сада представляет собой тихий зеленый уголок исторического центра Петербурга. Новая система создает комфортные условия для горожан, одновременно подчёркивая архитектурные достоинства и ландшафтную привлекательность места. Завершение реконструкции приурочено к важной дате — 27 января исполнится ровно 200 лет со дня рождения знаменитого российского литератора Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина.

Первоначально сад оборудовали светильниками около 16 лет назад, оснащёнными лампами накаливания с использованием натрия. Сотрудники Спб ГБУ "Ленсвет" провели полную замену оборудования, увеличив количество фонарей вдвое — теперь их насчитывается 32 штуки, причём все оборудованы энергоэффективными светодиодами. Кроме того, установлено 1,4 км новых подземных электрических коммуникаций, что позволило убрать видимые провода с опор, повысило надёжность электроснабжения и сохранило исторически гармоничный внешний вид территории.

Благодаря новым источникам света дорожки и аллеи сада теперь равномерно и качественно освещаются тёплым светом, близким к натуральному солнечному. При этом энергопотребление сократилось вдвое, обеспечивая экономичность эксплуатации обновленной инфраструктуры.

Фото: Правительство Петербурга