На реконструкцию общеобразовательной школы № 2 в Ивангороде планируют выделить более 600 млн рублей

Правительство Ленинградской области планирует вложить 610,5 млн рублей в проект реконструкции основной общеобразовательной школы № 2 в Ивангороде. Подрядчик уже подписал муниципальный контракт и начал реализацию проекта, информирует пресс-служба администрации региона.

После модернизации учебное заведение сможет принять большее количество учеников, а также получит современное оборудование, просторные рекреации и многофункциональные учебные пространства. Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский подчеркнул, губернатор Александр Дрозденко поручил уделять особое внимание улучшению социальной инфраструктуры, особенно объектов образования. Школа № 2 является одной из ключевых образовательных площадок Ивангорода, где проходят обучение дети из разных районов города.

В ходе реконструкции в учебном заведении появятся новые классные комнаты, модернизированные спортзал, столовая и библиотека. Барановский отметил, что завершение строительства запланировано на первый квартал 2027 года: обновление станет подарком городу и его жителям ко дню рождения Ленинградской области.

Фото: Правительство Ленобласти