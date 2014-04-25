  1. Главная
На реконструкцию общеобразовательной школы № 2 в Ивангороде планируют выделить более 600 млн рублей
Сегодня, 9:49
На реконструкцию общеобразовательной школы № 2 в Ивангороде планируют выделить более 600 млн рублей

После модернизации учебное заведение сможет принять большее количество учеников, а также получит современное оборудование, просторные рекреации и многофункциональные учебные пространства. 

Правительство Ленинградской области планирует вложить 610,5 млн рублей в проект реконструкции основной общеобразовательной школы № 2 в Ивангороде. Подрядчик уже подписал муниципальный контракт и начал реализацию проекта, информирует пресс-служба администрации региона. 

После модернизации учебное заведение сможет принять большее количество учеников, а также получит современное оборудование, просторные рекреации и многофункциональные учебные пространства.  Заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский подчеркнул, губернатор Александр Дрозденко поручил уделять особое внимание улучшению социальной инфраструктуры, особенно объектов образования. Школа № 2 является одной из ключевых образовательных площадок Ивангорода, где проходят обучение дети из разных районов города. 

В ходе реконструкции в учебном заведении появятся новые классные комнаты, модернизированные спортзал, столовая и библиотека. Барановский отметил, что завершение строительства запланировано на первый квартал 2027 года: обновление станет подарком городу и его жителям ко дню рождения Ленинградской области.

Фото: Правительство Ленобласти 

