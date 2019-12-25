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Перед Новым годом можно улететь из Петербурга на Мальдивы
Сегодня, 10:29
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Перед Новым годом можно улететь из Петербурга на Мальдивы

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Для путешественников будут составлены туры на 7, 14 и 28 ночей.

С 26 декабря авиакомпания Nordwind запустит прямые рейсы из Петербурга на Мальдивы. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Для путешественников будут составлены туры на 7, 14 и 28 ночей. Вылететь из Северной столицы можно раз в неделю – в субботу. Цены на недельный новогодний тур с вылетом из Петербурга 26 начинаются от 419 тысяч рублей на двоих.

Также стало известно, что авиакомпания Pegasus Airlines увеличит количество рейсов между Петербургом и Стамбулом.

Фото: pexels

Теги: мальдивы, рейсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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