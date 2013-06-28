Сотрудники ДПС за две недели выявили 500 "лихачей" на трассах Ленобласти

Самым быстрым нарушителем оказался гендиректор коммерческой фирмы, который двигался на Porsche Taycanсо скоростью 198 км/ч.

Дорожная полиция провела двухнедельный профилактический рейд по выявлению нарушителей скоростного режима на крупных трассах Ленобласти. С помощью специальных приборов "Бинар" полицейские выявили более пятисот "лихачей".

В ходе двухнедельного профилактического рейда, с 1 по 15 октября, два экипажа ДПС осуществляли контроль скоростного режима на магистралях Ленобласти "Скандинавия", "Кола" и "Сортавала". За это время было выявлено более пятисот нарушителей скоростного режима.

Из общего числа нарушителей 10 автомобилистов оказались злостными "рецидивистами". Это те, кто повторно попался на нарушении скоростного режима с превышением разрешенной скорости более чем на 80 км/ч. По этим водителям административные протоколы направлены в суд для лишения их водительских прав.

За две недели самым быстрым нарушителем оказался гендиректор коммерческой фирмы, который двигался на Porsche Taycanсо скоростью 198 км/ч.

Подобные рейды дорожная полиция будет проводить на постоянной основе. Главная цель – снижение смертности и травматизма на дорогах.

Несколько недель назад на Мурманском шоссе водителей на "встречке" ловили с помощью квадрокоптера. За несколько часов полицейские зафиксировали более 30 фактов выезда на "встречку".

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области