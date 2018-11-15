В Петербурге во время "Ночи музеев" продлят работу общественных туалетов

Петербургский Водоканал продлит работу общественных туалетов во время проведения "Ночи музеев". Об этом рассказали в предприятии.
Стационарные туалеты, которые будут работать с 09:00 17 мая до 06:00 18 мая:
Также специалисты Водоканала разместят почти 30 дополнительных передвижных туалетов в многолюдных местах города:
Остальные стационарные туалеты предприятия будут работать в обычном режиме.
Все туалеты, находящиеся в ведении ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", работают бесплатно.
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Фото: стоп-кадр из видео Водоканал Санкт-Петербурга
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