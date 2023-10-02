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Полицейские пресекли пьяную потасовку на улице Рубинштейна

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Задержаны трое самых активных участников.

Полицейские пресекли пьяную потасовку на улице Рубинштейна. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В пять утра 21 августа в полицию поступило сообщение о том, что у дома 11 по улице Рубинштейна произошёл конфликт, переросший в драку.

Прибывшие полицейские задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства троих активных участников инцидента, 1991-2006 годов рождения. После распития спиртных напитков они подрались с другими посетителями ночного заведения.  

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В начале августа на Рубинштейна задержали голого мужчину с нацистской символикой.

Видео: МВД

Теги: пьяная потасовка, рубинштейна
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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