На Рубинштейна задержали голого мужчину с нацистской символикой

На него составили протокол об административном правонарушении.

Голого нациста задержали в центре Петербурга вечером 7 августа. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Около половины восьмого вечера у дома 1 по улице Рубинштейна был замечен бегающий обнаженный мужчина. Он был обклеен нацистской символикой, выкрикивал лозунги и что-то про Курск. Незнакомец скрылся до прибытия сотрудников полиции.

Однако уже в 20:15 в фастфуде на той же улице Рубинштейна полицейскими был задержан 36-летний житель Невского района, работающий менеджером по продажам в автосервисе. На него составили протокол об административном правонарушении по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики).

Фото: Piter.tv