В Петербурге провели первую в сезоне противогололедную обработку дорог

За минувшую ночь на улицах было распылено 92 кубометра жидкого реагента.

В связи с первыми осенними заморозками сотрудники Комитета по благоустройству Петербурга впервые в нынешнем сезоне обработали опасные участки дорог специальными реагентами, предотвращающими образование гололеда. Для этого применяется специальный солевой раствор концентрацией 23 %.

За минувшую ночь на улицах Петербурга было распылено 92 кубометра жидкого реагента. Особенно внимательно работники обращались к набережным, мостовым сооружениям и путепроводам, где повышенная влажность и сильный ветер способствуют быстрому замерзанию влаги и появлению тонкого льда.

С наступлением холодной погоды коммунальные службы перешли на усиленный режим работы. Температура воздуха опустилась ниже нулевой отметки, что требует повышенного внимания к состоянию дорожного полотна. Специальная техника круглосуточно работает на главных магистралях города, обеспечивая своевременную обработку покрытий там, где это необходимо. Городским структурам дано распоряжение ориентироваться на текущие погодные условия и незамедлительно реагировать на изменения ситуации.

Фото: Комитет по благоустройству Петербурга