На Стачек во время пожара пострадал мужчина

Из опасной зоны эвакуированы 12 человек, из них 2 детей.

В Кировском районе Петербурга во время пожара в квартире из опасной зоны эвакуировали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В МЧС 20 января в 10:15 поступило сообщение о пожаре в доме 105, корпус 2 по проспекту Стачек. В 3-комнатной квартире горела обстановка на площади 7 кв. м.

Из опасной зоны эвакуированы 12 человек, из них 2 детей. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение.

В 10:41 пожар ликвидирован.

Накануне в автомастерских на Обводном разгорелся мощный пожар.

Фото: Piter.tv