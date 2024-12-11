На Стачек во время пожара пострадал мужчина

В Кировском районе Петербурга во время пожара в квартире из опасной зоны эвакуировали 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
В МЧС 20 января в 10:15 поступило сообщение о пожаре в доме 105, корпус 2 по проспекту Стачек. В 3-комнатной квартире горела обстановка на площади 7 кв. м.
Из опасной зоны эвакуированы 12 человек, из них 2 детей. В результате пожара пострадал мужчина, госпитализирован в медицинское учреждение.
В 10:41 пожар ликвидирован.
Накануне в автомастерских на Обводном разгорелся мощный пожар.
Фото: Piter.tv
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