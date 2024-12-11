Ленобласть сохраняет лидерство по производству яиц в стране

В 2024 году в Ленинградской области произвели 3,6 миллиарда яиц, что на 4,7% превосходит результаты 2023 года, свидетельствуют данные Росстата.
Ленинградская область отвечает за производство 7,7% от общего объема яиц в стране. В 2024 году российские производители выпустили 46,5 миллиарда яиц.
Второе место в рейтинге занимает Ярославская область, выпустившая за прошлый год 2,27 миллиарда яиц. Третье место досталось Челябинской области с результатом 1,69 миллиарда яиц.
Добавим, что Ленинградская область удерживает лидерство в России по объему производства яиц и занимает шестую позицию по выпуску мяса птицы в аграрных хозяйствах.
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Фото: Pxhere
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