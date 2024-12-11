Лучшую корову 2024 года определили на племенном заводе "Первомайский"

Она родилась на предприятии 27 января 2020 года.

Корова по имени Жулька 4846 голштинской породы была признана лучшей на племенном заводе "Первомайский" в Ленинградской области в 2024 году. Она родилась на предприятии 27 января 2020 года, сообщает пресс-служба завода.

Первая лактация Жульки продолжалась 305 дней, за которые было получено 13 202 килограмма молока с содержанием 3,63% жира и 3,15% белка. Во вторую лактацию за те же 305 дней удои достигли 18 620 килограммов (3,18% жира и 3,09% белка). Третья лактация принесла 19 553 килограмма молока (3,35% жира и 3,07% белка). Всего за третью лактацию Жулька дала 23 775 килограммов молока. 14 декабря 2024 года у неё начался новый этап лактации после очередного отёла.

Корова включена в быкопроизводящую группу.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти создадут единую диспетчерскую службу по коммунальным авариям.

Фото: Telegram / АО Племенной завод "ПЕРВОМАЙСКИЙ"