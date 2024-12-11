В Ленобласти создадут единую диспетчерскую службу по коммунальным авариям

Будут подключены все ресурсоснабжающие организации и управляющие компании.

Жители Ленинградской области смогут оперативно получать информацию о коммунальных авариях и сроках их устранения, позвонив в единую диспетчерскую службу. Такое поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Как подчеркнул глава 47 региона Александр Дрозденко, ответственность за создание службы лежит на комитетах по топливно-энергетическому комплексу, жилищно-коммунальному хозяйству и Госжилнадзору. Важно создать единый коллектив, чтобы избежать дублирования функций и перекрестного сбора информации.

К единой диспетчерской службе будут подключены все управляющие компании и ресурсоснабжающие организации. Это позволит оперативно информировать население о возникших проблемах и ходе их решения.

Новая служба будет функционировать на базе регионального Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности, действующее диспетчерское подразделение которого будет реформировано.

Ранее Piter.TV сообщал, что Ленинградская область готовится к приближающимся холодам и снегопадам.

Фото: Правительство Ленинградской области