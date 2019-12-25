Единая диспетчерская служба заработает в Ленобласти 1 декабря

Обращения можно будет отправлять через приложение или сайт.

С 1 декабря в Ленинградской области начнёт функционировать единая дежурно-диспетчерская система, предназначенная для оперативной обработки информации об аварийных ситуациях на инженерных сетях.

Система будет представлять собой цифровую платформу, автоматически информирующую граждан о возникновении инцидентов, предполагаемых сроках их устранения и восстановлении работы коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

"Диспетчерская" — не про телефонные дозвоны до дежурного: единая цифровая платформа сама пришлёт уведомление об аварии, сроке её устранения и восстановлении работы всех инженерных коммуникаций. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Жители смогут направлять обращения через единый региональный сайт или мобильное приложение. Технологическая база платформы заимствована у аналогичной системы, действующей в Республике Беларусь. Согласно данным правительства Ленинградской области, служба объединит данные от всех поставщиков коммунальных ресурсов и обеспечит прозрачность взаимодействия с населением.

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