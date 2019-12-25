На реконструкцию павильонов "Ленфильма" направили более 300 млн рублей

Так, к примеру, на реконструкцию четвёртого павильона было потрачено 36 млн рублей.

Проведение реконструкции павильонов и территории киностудии "Ленфильм" обошлось более чем в 300 млн рублей. Об этом сообщил гендиректор студии Фёдор Щербаков, передаёт ТАСС.

Руководитель уточнил, что средства были направлены на ремонт фасадов здания, а также на монтаж студий и кровли, реконструкцию музея и капремонт павильонов. Так, к примеру, на реконструкцию четвёртого павильона было потрачено 36 млн рублей. Помимо основных работ, также были приведены в порядок все инженерные коммуникации и теплотрасса, построена новая котельная.

Щербаков подчеркнул, что киностудия практически справилась с ремонтом, осталось завершить несколько фасадов. Также он акцентировал внимание на том, что после проведения работ у организации нет долгов.

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Фото: Piter.TV