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В Пушкине реставрация фасадов Церкви Знамения завершится к концу года
Сегодня, 19:06
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В Пушкине реставрация фасадов Церкви Знамения завершится к концу года

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Работы, которые стартовали осенью 2022 года, проводятся за счет городского бюджета по программе КГИОП.

Реставрация фасадов Церкви Знамения в Пушкине находится в завершающей фазе. Об этом рассказали в Смольном сегодня, 22 августа.

Церковь Знамения – первая каменная церковь Царского села. Сейчас наши специалисты кропотливо восстанавливают исторический облик здания, чтобы петербуржцы и гости города могли увидеть его в том же виде, что и современники Державина и Пушкина. Сохранение исторического наследия Петербурга – наша приоритетная задача.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Работы, которые стартовали осенью 2022 года, проводятся за счет городского бюджета по программе КГИОП. За это время с поверхности фасадов удалена вся поздняя штукатурка с добавлением цемента, которая разрушала структуру кирпичной кладки. Отреставрированы деревянные несущие конструкции барабана и звонницы, выполнены новые балки для крепления колоколов.

Работы в интерьере планируют начать во второй половине 2024 года. 

Отметим, что Церковь Знамения является памятником федерального значения и входит в состав ансамбля Императорского Царскосельского Лицея. Ее возвели в 1734-1747 гг. по проекту архитекторов Ивана Бланка и Михаила Земцова в стиле барокко.

Ранее на Piter.TV: в Николо-Богоявленский Морском соборе в Петербурге завершается реставрация.

Фото: КГИОП

Теги: кгиоп, церковь знамения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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