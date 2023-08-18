В Николо-Богоявленский Морском соборе в Петербурге завершается реставрация

В Николо-Богоявленский Морском соборе близится к концу реставрация. Собор, богато украшенный историческими святынями и символикой, имеет особое значение для петербуржцев и гостей города.

Собор Святого Николая Чудотворца, именуемый Николо-Богоявленским Морским собором, в Санкт-Петербурге приближается к завершению масштабной реставрации. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Колокольня, ранее стоящая перед городом как охранитель, недавно находилась в опасном состоянии из-за обрушения факелов и рушения бетонных элементов. В результате, было принято решение о проведении всесторонней реставрации.

Основной целью проекта стала не только восстановление колокольни, но и внутренних элементов собора. Окна, фундамент, инженерные коммуникации, иконостасы и купола – все требовало внимания и ремонта.

Однако процесс реставрации не прошел без трудностей. Реставраторы столкнулись с неожиданными проблемами, такими как поврежденные стропила основания купола, которые были съедены древесными вредителями. Необходимость замены нижних венцов требовала тщательного и осторожного поднятия конструкции.

Правясь под бдительным взглядом специалистов и верующих, реставраторы смогли успешно осуществить эти сложные задачи и восстановить богатую историю и культурное наследие собора.

Ранее сообщалось, что в Пушкине отреставрируют Царский вокзал.

Фото: сайт Николо-Богоявленского Морского собора