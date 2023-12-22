Производственная площадка "РОК-1" в Угольной гавани оценена в 1 млрд рублей

Комплекс включает в себя земельный участок площадью около 1,5 га (стоимость с учетом НДС составляет 60,3 млн рублей).

Имущественный комплекс ОАО "Рыбообрабатывающий комбинат №1", находящийся в процессе банкротства, был оценен в 1 млрд рублей. Это информация была опубликована в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ) конкурсным управляющим АО "РОК–1" Артемом Скрипченко, согласно информации "Делового Петербурга".

Комплекс включает в себя земельный участок площадью около 1,5 га (стоимость с учетом НДС составляет 60,3 млн рублей), нежилое здание площадью 22 тыс. кв.м (стоимостью 370,5 млн рублей) и более 800 единиц различного оборудования общей стоимостью 617,3 млн рублей.

Согласно оценке конкурсного управляющего, данную территорию наиболее целесообразно использовать в качестве объекта производственно-складского назначения. Однако на участке также возможно строительство торгового или общественно-делового объекта. Пока эта площадка в Угольной гавани не выставлена на продажу.

Ранее мы сообщили о том, что тоннелепроходческий щит "Надежда" подорожал к торгам до 1 млрд рублей.

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