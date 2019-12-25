КГИОП согласовал проект ЖК на месте Матисовых бань

Речь идет об участке № 18, расположенном севернее дома № 7А.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Петербурга одобрил эскизный проект жилого комплекса на набережной реки Пряжки. Соответствующая информация была опубликована на веб-сайте ведомства.

Речь идет об участке № 18, расположенном севернее дома № 7А. Ранее на этом месте находились Матисовы бани, построенные в конце XIX века и снесенные в 2005 году. Проект планируется реализовать компанией ООО "Десна Риал Эстэйт".

Проект предусматривает строительство многоквартирного дома со встроенными помещениями и подземным гаражом. Высота здания составит 27,730 метра от уровня земли до венчающего карниза. В документах КГИОП отмечено, что проектируемое сооружение будет формировать линию улицы вдоль набережной Пряжки и Матисова переулка.

Специалисты дали положительную оценку этому проекту.