Облик ТРК "Голливуд" у станции "Пионерская" согласовали в Петербурге

Разрешение на проведение строительных работ компания-застройщик получила в 2020 году.

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) одобрил архитектурный облик будущего торгово-развлекательного комплекса "Голливуд", который будет расположен на Коломяжском проспекте. Разработкой эскизов занималась компания "Глобал ЭМ". Согласно документам, высота здания составит 37,5 метра.

Ранее сообщалось, что ТРК "Голливуд" может стать одним из крупнейших в Петербурге. Первоначально планировалось, что в комплексе откроются шесть универмагов и более 200 магазинов, а также будет создана ресторанная зона с террасами.

Разрешение на проведение строительных работ компания-застройщик получила в 2020 году. В следующем году на площадке строительства комплекса произошло частичное обрушение конструкций, к счастью, без пострадавших. В Госстройнадзоре причиной инцидента назвали просевшую во время бетонирования перекрытия опалубку. В октябре 2022 года разрешение на строительство было продлено до 30 июня 2024 года. Изначально планировалось ввести комплекс в эксплуатацию в 2023 году, но этого не произошло. Более того, в мае 2024 года открытие ТРК перенесли на первый квартал 2025 года.

Напомним, что строительство ведется на месте снесенного под новое здание недостроенного фестивального кинотеатра "Русь". Общая площадь комплекса составит 115,48 тысяч квадратных метров.