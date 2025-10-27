Розыгрыш Кубка Санкт-Петербурга по футзалу среди женских команд подошел к концу

Третье место на пьедестале почёта заняла команда Университета ИТМО.

Завершился турнир Кубка Санкт-Петербурга по мини-футболу среди женских команд. В соревновании приняли участие десять клубов. Финальный матч завершился победой команды спортивной школы олимпийского резерва №2 Невского района — "Кристалл", обыгравшей соперниц из коллектива "Бутса" со счетом 2:1. Третье место на пьедестале почёта заняла команда Университета ИТМО. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу Федерации футбола Петербурга.

В индивидуальном зачете награды распределились следующим образом:

Лучший вратарь турнира — Карина Бабчук ("Университет ИТМО");

Лучший бомбардир соревнований — Светлана Иванова ("Бутса"), забившая девять мячей;

Лучший игрок финала — Елизавета Соловьёва (СШОР №2 Невского района-"Кристалл") .

Тренеру победившей команды Александру Кондратьеву вручили награду лучшему наставнику турнира.

Фото: пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга