Розыгрыш Кубка Санкт-Петербурга по футзалу среди женских команд подошел к концу

Завершился турнир Кубка Санкт-Петербурга по мини-футболу среди женских команд. В соревновании приняли участие десять клубов. Финальный матч завершился победой команды спортивной школы олимпийского резерва №2 Невского района — "Кристалл", обыгравшей соперниц из коллектива "Бутса" со счетом 2:1. Третье место на пьедестале почёта заняла команда Университета ИТМО. Об этом пишет "Вечерний Санкт-Петербург", ссылаясь на пресс-службу Федерации футбола Петербурга.
В индивидуальном зачете награды распределились следующим образом:
Лучший вратарь турнира — Карина Бабчук ("Университет ИТМО");
Лучший бомбардир соревнований — Светлана Иванова ("Бутса"), забившая девять мячей;
Лучший игрок финала — Елизавета Соловьёва (СШОР №2 Невского района-"Кристалл") .
Тренеру победившей команды Александру Кондратьеву вручили награду лучшему наставнику турнира.
Ранее мы сообщили о том, что петербургский "Кристалл" выступит на повторном матче седьмого тура мужской Суперлиги по футзалу.
Фото: пресс-служба Федерации футбола Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все