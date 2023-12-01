Петербургский "Кристалл" выступит на повторном матче седьмого тура мужской Суперлиги по футзалу

Перед предыдущей встречей, состоявшейся накануне, гости из Петербурга вели в счёте трижды, однако в концовке матча потеряли инициативу и проиграли со счётом 3:5.

В субботу, 7 октября, запланирован повторный поединок седьмого тура мужской Суперлиги по мини-футболу в Липецке, где местные футболисты ЛКС встретятся с командой из Санкт-Петербурга — клубом "Кристалл". Эту информацию подтвердила пресс-служба Федерации футбола Северной столицы изданию "Вечерний Санкт-Петербург".

Перед предыдущей встречей, состоявшейся накануне, гости из Петербурга вели в счёте трижды, однако в концовке матча потеряли инициативу и проиграли со счётом 3:5. Благодаря этому результату ЛКС поднялся на одну позицию вверх в турнирной таблице и занял седьмое место, обогнав "Кристалл", который теперь располагается на восьмой строчке. Игра начнется в 19:00.

Главный тренер команды "Кристалл" Климентий Сидоров прокомментировал предыдущий матч следующим образом: "Мы преподнесли приятный сюрприз поклонникам клуба ЛКС, но нам самим крайне неловко за столь неудачное выступление. Первый тайм проходил идеально, никаких сомнений относительно итога не возникало. Поэтому во вторник обязательно исправимся и победим, искренне прошу прощения у всех поклонников нашей команды за первый матч".

Фото: предоставлено пресс-службой Федерации футбола Санкт-Петербурга