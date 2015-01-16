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Hyundai загорелся на Ивановской улице
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Hyundai загорелся на Ивановской улице

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Пожар был потушен в 8:19. Информация о пострадавших отсутствует.

В понедельник, 16 декабря, в 8:06 утра произошел пожар в Невском районе на Ивановской улице, возле дома 7.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, в автомобиле марки Hyundai Accent огонь повредил моторный отсек.

Пожар был потушен в 8:19. Информация о пострадавших отсутствует. Для борьбы с огнем были задействованы две единицы техники и десять сотрудников МЧС.

 Ранее мы сообщили о том, что четыре иномарки вспыхнули в Красногвардейском районе.

Фото: Piter.TV  

Теги: пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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