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На Белградской в неэксплуатируемом здании полыхало пламя
Сегодня, 16:36
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На Белградской в неэксплуатируемом здании полыхало пламя

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В 15:25 пожар был ликвидирован.

Во Фрунзенском районе сегодня, 27 июня, произошел пожар. На Белградской улице, 30, горело неэксплуатируемое здание. На первом этаже пламя охватило пять "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:00. Огонь тушили 10 спасателей и две единицы техники. 

В 15:25 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.      

Подробности уточняются. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что на 130 километре КАД горел автомобиль.

Фото: Piter.tv
 

Теги: белградская улица, мчс, неэксплуатируемое здание
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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