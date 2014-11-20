На Белградской в неэксплуатируемом здании полыхало пламя

В 15:25 пожар был ликвидирован.

Во Фрунзенском районе сегодня, 27 июня, произошел пожар. На Белградской улице, 30, горело неэксплуатируемое здание. На первом этаже пламя охватило пять "квадратов". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:00. Огонь тушили 10 спасателей и две единицы техники.

В 15:25 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Подробности уточняются. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что на 130 километре КАД горел автомобиль.

Фото: Piter.tv

