С огнем боролись две единицы техники и 10 спасателей.

В Кронштадтском районе сегодня, 27 июня, на 130 километре КАД горел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:48. В легковом автомобиле происходило горение в отсеке двигателя.

С огнем боролись две единицы техники и 10 спасателей. Пожар удалось потушить в 15:02.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что во время пожара на Дрезденской пострадали две женщины.

Фото: Piter.tv