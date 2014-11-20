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На 130 километре КАД горел автомобиль
Сегодня, 16:35
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На 130 километре КАД горел автомобиль

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С огнем боролись две единицы техники и 10 спасателей.

В Кронштадтском районе сегодня, 27 июня, на 130 километре КАД горел автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 14:48. В легковом автомобиле происходило горение в отсеке двигателя.

С огнем боролись две единицы техники и 10 спасателей. Пожар удалось потушить в 15:02. 

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что во время пожара на Дрезденской пострадали две женщины.

Фото: Piter.tv

Теги: горел автомобиль, кад, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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