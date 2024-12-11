Под Всеволожском безработный во время конфликта устроил поножовщину в гараже

В чём причина ссоры — предстоит выяснить полиции.

Полиция Всеволожского района задержала 26-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в нанесении ножевых ранений 57-летнему мужчине. Инцидент произошел 1 февраля в 15:07 в гаражном кооперативе на улице Шоссе в Лаврики, 74.

По данным полиции, поступило сообщение о конфликте между двумя мужчинами, который перерос в поножовщину. Один из участников конфликта заперся в гаражном боксе. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили 57-летнего мужчину с ножевыми ранениями и немедленно госпитализировали его.

В гаражном боксе был задержан 26-летний подозреваемый, который, по версии следствия, в результате внезапно возникшего конфликта нанес ножевые удары своему оппоненту.

Позднее в полицию поступила информация из больницы о том, что пострадавший находится в тяжелом состоянии. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV