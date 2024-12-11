В Красном Селе задержаны члены ОПГ, укравшие квадроциклы на 3,1 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу совместно с коллегами из УМВД России по Всеволожскому району задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже двух квадроциклов из автомагазина. Задержание произошло ночью 1 февраля возле дома 49 корпус 4 по Кингисеппскому шоссе в городе Красное Село.

Задержанными оказались двое мужчин в возрасте 47 и 37 лет. По данным следствия, они проникли на территорию автомагазина и похитили два квадроцикла общей стоимостью 3,1 миллиона рублей.

Как установили оперативники, задержанные являются членами организованной группы, специализирующейся на кражах мототехники. Оба ранее неоднократно судимы.

Следствием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

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Фото: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области