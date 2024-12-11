К 95-летию светофора в Петербурге выпустят 50 тыс. "Подорожников"

Приобрести такой проездной получится с утра 15 января.

К 95-летию российского светофора в Петербурге в продажу поступят 50 тыс. "Подорожников", рассказали в городском комитете по транспорту 13 января.

Этот тираж карт в уникальном дизайне станет первым, который выпустили в 2025 году. В настоящее время "Подорожник" – один из самых удобных способов оплаты проезда в Северной столице.

Приобрести такой проездной получится с утра 15 января во всех кассах метрополитена и точках продаж проездных билетов ГКУ "Организатор перевозок".

Первые светофоры в России появились в 1930 году. По разным данным, в Ленинграде и в Москве. В Северной столице первый регулировщик был установлен в 30-х годах прошлого века на пересечении Невского и Литейного проспектов, в то время – Володарского проспекта и Проспекта 25-го Октября, которые были переименованы после блокады в 1944 году. Денис Усанов, директор ГКУ "Организатор перевозок"

Ранее на Piter.TV: с 1 января в Петербурге выросла стоимость проезда в общественном транспорте.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга