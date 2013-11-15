В Ленобласти научат шить защитные костюмы для бойцов СВО

Производство организовано в "Усадьбе Ваулина".

В Ленинградской области проводится набор желающих обучиться изготовлению "плащей-невидимок", включающих защитные костюмы, пончо и одеяла, предназначенные для защиты от телевизионного излучения.

Как сообщает Telegram-канал комитета по общественным коммуникациям правительства Ленинградской области, изготовленные изделия будут направлены бойцам, участвующим в специальной военной операции. Производство организовано в "Усадьбе Ваулина", расположенной в посёлке Кикерино Волосовского района Ленинградской области.

Волонтеры смогут освоить навыки работы с различными тканями и специальными материалами. Обучение начнется после формирования группы.

Более подробную информацию можно найти в официальной группе проекта "Оберег из дома: тепло семьи на передовую".

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Фото: ВКонтакте / ОБЕРЕГ ИЗ ДОМА | ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС