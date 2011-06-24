Первые стаи мигрирующих журавлей пролетели над полями Ленобласти

После созревания сельскохозяйственных культур журавли собираются небольшими группами, постепенно формируя крупные стаи, места скопления которых остаются неизменными на протяжении десятилетий.

Во вторник, 19 августа, комитет по охране животного мира Ленинградской области поделился видеозаписью клина мигрирующих журавлей над полями и лесами региона в своей группе социальной сети "ВКонтакте". Запись была сделана в Волховском районе.

По словам специалистов, появление перелётных журавлей свидетельствует о приближении осеннего сезона. Летом эти птицы живут обособленно, активно защищая свои территории от конкурентов, однако ближе к августу ситуация кардинально меняется.

После созревания сельскохозяйственных культур журавли собираются небольшими группами, постепенно формируя крупные стаи, места скопления которых остаются неизменными на протяжении десятилетий. Наблюдение за таким зрелищем позволяет почувствовать всю уникальность природы родного края.

Ранее мы сообщили о том, что прогулку медведицы с медвежатами запечатлели в Ленобласти.

Видео: Комитет по животному миру Ленинградской области