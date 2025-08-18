Прогулку медведицы с медвежатами запечатлели в Ленобласти

На кадрах видно, как один из малышей встаёт на задние лапки, проявляя любопытство.

Медведица с тремя детёнышами отправилась на прогулку в лесах Волосовского района Ленинградской области, попав в кадр видеорегистратора. Глава региона Александр Дрозденко опубликовал видеозапись с косолапыми на своей странице.

Встречаем новую рабочую неделю вместе с многодетным косолапым семейством из Волосовского района. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

На кадрах видно, как один из малышей встаёт на задние лапки, проявляя любопытство, а взрослая особь отдыхает, устроившись прямо на земле. Затем семейство возобновляет своё путешествие по живописным окрестностям.

Видео: Telegram / Александр Дрозденко