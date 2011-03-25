Валерий Савинов обсудил с жителями перспективы развития Советского поселения

Они непосредственно связаны с деятельностью градообразующего предприятия "Выборгская лесопромышленная корпорация". Валерий Савинов выразил надежду, что в начале 2022 года все вопросы, связанные с процедурой банкротства "ВЛК", будут решены, и предприятие заработает в полную силу.

Глава администрации Выборгского района продолжает рабочие поездки по поселениям, чтобы лучше знать ситуацию на местах, получать обратную связь от населения, консолидировать усилия в решении задач местного значения. Перед каждым таким визитом Валерий Савинов анализирует обращения жителей, в том числе в соцсетях, поэтому разговор получается конструктивным. В этот раз он посетил Советское поселение. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Глава районной администрации проинформировал жителей о планах по развитию муниципального образования. Они непосредственно связаны с деятельностью градообразующего предприятия "Выборгская лесопромышленная корпорация". Валерий Савинов выразил надежду, что в начале 2022 года все вопросы, связанные с процедурой банкротства "ВЛК", будут решены, и предприятие заработает в полную силу. Это повлечет за собой увеличение налоговой базы муниципалитета и позволит осуществить передачу автодороги, служащей въездом в Советский, в муниципальную собственность.

Часть дороги будет принадлежать МО "Советское городское поселение", еще часть - МО "Выборгский район". Это даст нам право заниматься ее эксплуатацией и содержанием. Сейчас дорога находится в собственности у субъекта. Валерий Савинов, глава районной администрации

Кроме того, как рассказал глава администрации Выборгского района, обсуждается возможное объединение Советского и Высоцкого городских поселений. Это позволило бы продолжить развитие терминалов на территории Высоцка, пополнить налоговую базу Советского поселения, создать новые рабочие места.

В связи с масштабными перспективами глава районной администрации поручил руководству Советского поселения проработать пошаговую концепцию развитию муниципалитета – с учетом мнения жителей.

В конце прошлой недели в Выборге прошла встреча актива районной организации инвалидов

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО