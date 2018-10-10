В Выборге прошла встреча актива районной организации инвалидов

В рамках мероприятия состоялось вручение благодарственных писем ЗакСа, администрации Выборгского района, областного общества инвалидов наиболее активным членам первичных организаций за внимание, оказанное людям с ограниченными возможностями здоровья, сострадание, доброту и милосердие.

В Выборге состоялась встреча актива местной организации "Всероссийского общества инвалидов". Поприветствовали и выразили слова благодарности представителям первичных участков из разных поселений Выборгского района депутаты ЗакСа Ленобласти Павел Коржавых и Михаил Макаров, замглавы районной администрации Андрей Голобородько, председатель комитета по внутренней политике и международным связям Владимир Васильев.

Ваша организация играет значимую роль в жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Она стала тем местом, где каждый может рассчитывать на поддержку и понимание, найти тепло и участие. Андрей Голобородько, замглавы районной администрации

В рамках мероприятия состоялось вручение благодарственных писем ЗакСа, администрации Выборгского района, областного общества инвалидов наиболее активным членам первичных организаций за внимание, оказанное людям с ограниченными возможностями здоровья, сострадание, доброту и милосердие.

На учете в общественной организации инвалидов Выборгского района состоят почти 2,5 тысяч человек. В городских и сельских поселениях ведут работу 24 первичные организации.

Чтобы записаться в местную организацию "Всероссийского общества инвалидов", необходимо позвонить по телефону 8 (81378) 3-43-16 или прийти на Ленинградский проспект, 2 в Выборге (в среду или четверг с 10:00 до 14:00). Также можно обратиться в первичные организации, работающие в поселениях Выборгского района.

Также в Выборге начался конкурс на лучшее новогоднее украшение.

Видео: МГ "Наш город"