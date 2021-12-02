В Выборге начался конкурс на лучшее новогоднее украшение

Украсить торговые объекты нужно до 15 декабря.

В Выборге стартует конкурс на лучшее художественно-световое оформление объектов потребительского рынка к Новому и Рождеству. Мероприятие проводится второй год подряд в целях поощрения и повышения имиджа торговой отрасли.

Администрация Выборгского района направила руководителям организаций и предприятий письма с рекомендацией до 15 декабря украсить свои объекты согласно правилам благоустройства.

До 15 декабря в Выборгском центре поддержки предпринимательства и по электронной почте: cppvbg@mail.ru принимаются заявки на участие в конкурсе. Форму заявки и Положение можно получить, пройдя по ссылке.

Работа конкурсной комиссии пройдет с 16 до 24 декабря. Также проголосовать за лучшее оформление смогут и жители города через онлайн-форму на сайте Выборгского центра поддержки предпринимательства или в сообществе социальной сети ВКонтакте.

Победители получат подарочные сертификаты. Полученные средства предприниматели смогут направить на оформление фасада зданий, витрин, входной зоны в свои заведения и прилегающих к ним территорий в весенне-летний период.

Ранее администрация потребовала провести работы на Рыночной площади Выборга должным образом.

Видео: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО