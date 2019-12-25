  1. Главная
Петербуржцев приглашают на выставку "АРТ-ПИТЕР" с акцией "Открытка маме"
Сегодня, 11:31
Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Выставка молодых дизайнеров "АРТ-ПИТЕР" стартует в торгово-развлекательном центре "Галерея" в Петербурге 14 ноября. Проект реализуют при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, сообщили организаторы. 

Будут представлены работы 50 дизайнеров, иллюстраторов и фотографов, отобранные экспертным жюри из более чем 2 тыс. заявок. Гости познакомятся с различными жанрами – от классического графического дизайна до экспериментальных работ с нейросетями. Продлится экспозиция до 30 ноября и завершится акцией "Открытка маме". 

Акция состоится 30 числа с 12:00 до 20:00, покажут свыше 10 открыток, созданных участниками экспозиции. Посетители смогут забрать открытку с собой, чтобы вручить мамам лично, или опустить на месте в специальный почтовый ящик. "Почта России" бесплатно доставит поздравление в любой уголок страны. 

Ранее мы рассказывали о том, что Русский музей предупредил о поддельных билетах на выставку Архипа Куинджи. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

