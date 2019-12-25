В Петербурге мужчина получил 600 тыс. рублей после отказа работать дворником бесплатно

Средства были списаны со счетов бывшего работодателя в принудительном порядке.

В Петербурге уроженец республики Коми, работающий газорезчиком, получил 600 тыс. рублей компенсации от организации, которая уволила его из-за отказа убирать снег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Федеральной службы судебных приставов России (ФССП РФ) по городу.

Установлено, что в феврале 2022 года мужчина устроился на работу по специальности "газорезчик пятого разряда", но через два месяца был уволен "несоответствие занимаемой должности" и недостаточную квалификацию. Аттестацию работнику при этом не предлагали, а с самого первого дня в его обязанности входила уборка снега. Мужчина не давал согласия на работу дворником по совместительству. Денег за выполнение этих обязанностей ему не предложили.

В ходе судебного заседания генеральный директор организации ссылался на некачественную уборку снега соратником. Суд эти довод не принял и постановил взыскать с работодателя зарплату за 141 день вынужденного прогула, а также взять расходы на перелёт и проживание в гостинице бывшего сотрудника, так как после увольнения он уехал в другой город и прилетал на судебные заседания три раза.

Приставы предупредили должника о штрафных санкциях: средства были списаны со счетов организации в принудительном порядке.

Ранее мы сообщили о том, что Генпрокуратура проверит фактический запрет на смену УК в Петербурге.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)