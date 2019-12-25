Специалисты завершают отделку коридора у станции "Кировский завод" в Петербурге

Сейчас работники заканчивают возведение подвесных потолков.

В Петербурге полным ходом идут строительные работы по формированию удобного перехода между станциями метро "Кировский завод" и будущим участком Красносельской-Калининской ветки. Информацию распространил Telegram-канал "Подземник".

Подрядчиками уже выполнены масштабные отделочные работы на пути от лестницы станции "Кировский завод" к небольшому наклонному ходу: внутренние поверхности стен украшены облицовкой из белого мрамора сорта "Коелга", уложено покрытие полов, обустроены каменные ступени.

Сейчас работники заканчивают возведение подвесных потолков. Проект включает в себя создание комбинированного потолка, состоящего из реечных панелей и оригинальной кубической конструкции.

Ранее мы сообщили о том, что станции "Путиловская" и "Юго-Западная" появились на картах Петербурга.

Фото: Telegram / Подземник