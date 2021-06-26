В Петербурге вынесли приговор 6 организаторам фиктивных браков с иностранцами

Цена вопроса легализации — 50 тысяч рублей.

По версии следствия, преступная группа действовала не позднее 2021 года. Фигуранты подыскивали иностранных граждан, желающих легализоваться в России, и организовывали для них фиктивные браки с россиянами. Стоимость одной такой "свадьбы" составляла около 50 тысяч рублей.

Обязанности между участниками были четко распределены: одни искали клиентов, другие — "женихов" и "невест" из числа граждан РФ, третьи обеспечивали явку в ЗАГС и проводили инструктаж. Будущих "супругов" учили, как правильно вести себя при подаче заявлений и убедительно изображать семейную пару.

В зависимости от роли объем работы у фигурантов различался. Организаторы и главные "женихи" признаны виновными в пяти эпизодах противоправной деятельности, остальные участники — в одном.

На суде все шестеро полностью признали вину и заявили о раскаянии. Двое организаторов получили 3 и 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, каждый из них обязан выплатить штраф — 300 и 400 тысяч рублей соответственно. Остальным четырем участникам назначено наказание в виде 2 и 2,5 лет лишения свободы условно, а также штраф в размере 180 тысяч рублей. В настоящий момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

