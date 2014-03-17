Петербуржец онанировал на глазах у ребенка в примерочной ТЦ

Охрана торгового центра задержала предполагаемого нарушителя ещё до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Во вторник, 3 июня, поступили сведения о происшествии, произошедшем днём ранее в торговом комплексе "Невский атриум" в Петербурге. Как стало известно "Фонтанке", сотрудники охраны задержали 55-летнего мужчину, которому теперь угрожает уголовное преследование за совершение развратных действий.

Причиной вмешательства полиции стала жалоба матери 10-летнего ребёнка. Женщина заявила, что злоумышленник занимался самоудовлетворением прямо перед глазами её дочери в одной из кабинок для переодевания. Охрана торгового центра задержала предполагаемого нарушителя ещё до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Задержанного доставили в ближайшее отделение полиции, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что на севере Петербурга задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении 15-летней девочки. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по третьей части статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.Продолжаются дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.

Фото: Piter.TV