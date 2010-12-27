В квартире на Маршала Казакова нашли 14 игровых автоматов

В Петербурге пресечена деятельность подпольного казино. В результате обысков в одной из квартир в Кировском районе изъято 14 игровых автоматов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Из квартиры дома 14 на проспекте Маршала Казакова изъяли 14 игровых автоматов. На текущий момент установлена причастность двух граждан к организации данной противоправной деятельности.
СО по Кировскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).
Ранее в Гатчинском районе закрыли подпольное казино.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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