В квартире на Маршала Казакова нашли 14 игровых автоматов

Автоматы изъяли, деятельность подпольного казино пресечена.

В Петербурге пресечена деятельность подпольного казино. В результате обысков в одной из квартир в Кировском районе изъято 14 игровых автоматов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Из квартиры дома 14 на проспекте Маршала Казакова изъяли 14 игровых автоматов. На текущий момент установлена причастность двух граждан к организации данной противоправной деятельности.



СО по Кировскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).

Ранее в Гатчинском районе закрыли подпольное казино.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области