В Гатчинском районе закрыли подпольное казино

Полиция разыскивает соучастников незаконной деятельности.

В Гатчинском районе правоохранительные органы прикрыли местное подпольное игорное заведение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Закрытие состоялось 7 октября около 18:25. Правоохранительные органы провели расследование, в результате которого были задержаны владельцы нелегального бизнеса: 34-летняя женщина и 28-летний мужчина. В игорном заведение, расположенном на улице Кольцова дом 2, стражи порядка обнаружили 24 игровых автомата.

Областной следком возбудил уголовное дело по 171.2-ой статье УК РФ (организация и проведение азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее Piter.TV сообщал, что при пожаре в коммуналке на Обводном канале пострадали два человека.

Фото: pixabay.com