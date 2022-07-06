Акваторию Невы от Литейного до Кантемировского моста очистили от мусора

Данная территория очищается дважды в месяц согласно графику зимней уборки городских водоемов.

Сотрудники СПб ГБУ "Экострой" провели уборку акватории реки Невы от Литейного до Кантемировского моста, как сообщили "Петербургскому дневнику" в пресс-службе организации.

Данная территория очищается дважды в месяц согласно графику зимней уборки городских водоемов. Рабочие бригады систематически собирают мелкий бытовой мусор с водной поверхности.

Пресс-служба "Экостроя" подчеркнула, что работы по очистке акваторий Санкт-Петербурга осуществляются круглый год в соответствии с программой, утвержденной Комитетом по природопользованию.

В 2025 году планируется очистить 367 водных объектов в 18 районах города. Ближайшие мероприятия запланированы в Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском и Петроградском районах.

Ранее мы сообщили о том, что экологические службы собрали за неделю в Петербурге 12 тонн опасных отходов.

Фото: СПб ГБУ "Экострой"