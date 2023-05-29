Петербургские ветераны возмущены осквернением памятника "Блокадный трамвай"

Сегодня состоится первое судебное заседание по этому делу.

Василий Волобуев, почетный гражданин Петербурга и глава городской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов выразил глубокое негодование поступком вандалов, которые совершили надругательство над памятником блокадного трамвая. В своём выступлении он подчеркнул важность бережного отношения петербуржцев к исторической памяти и подвигу железнодорожников, трудившихся в тяжёлые дни блокады. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Волобуев назвал произошедшее настоящим преступлением против памяти родного города, переживавшего страшные испытания военного времени. Он добавил, что подобные поступки демонстрируют отсутствие уважения к историческим традициям и народным героям, отдавшим жизни ради будущего поколения.

Кроме того, он обратил внимание на контраст с поведением ровесников виновных, ныне защищающих Родину от фашистской угрозы. "Эти преступники фактически оправдывают и поощряют нацизм, что абсолютно неприемлемо", — подчеркнул Волобуев, добавив, что считают преступников заслуживающими сурового наказания.

Прокуратура завершила следствие по делу троих молодых людей из Кировского района, которым предъявлены обвинения в повреждении монумента, посвящённого защитникам Ленинграда времён Великой Отечественной войны. Как сообщается, в июле 2025 года группа хулиганов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, уничтожила элементы памятника, записывая своё деяние на камеру смартфона и разместив видеозапись в социальных сетях.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Повреждение и осквернение памятника" и "Реабилитация нацизма". Сегодня состоится первое судебное заседание по этому делу.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга