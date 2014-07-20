Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об осквернении "Блокадного трамвая" в Кировском районе

Вандалов обвиняют по пп. "а, б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ и ч. 4 ст. 354.4 УК РФ.

Прокуратура Петербурга одобрила обвинение, предъявленное трем жителям Петербурга в возрасте 30, 32 и 33 лет. Их обвиняют по пп. "а, б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ ("повреждение и осквернение памятника, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, в целях причинения ущерба историко-культурному значению объекта, группой лиц по предварительному сговору") и ч. 4 ст. 354.4 УК РФ ("реабилитация нацизма").

Согласно материалам дела, 27 июля 2025 года обвиняемые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находились в Кировском районе Петербурга, где намеренно повредили памятник "Блокадный трамвай", символизирующий героизм советских солдат и победу в Великой Отечественной войне. Во время акта вандализма они разрушили отдельные элементы конструкции и записывали происходящее на мобильные телефоны. Затем видеозаписи своего противоправного поведения обвиняемые разместили в общедоступном мессенджере, сделав их доступными широкой аудитории.

Дело передано в Санкт-Петербургский городской суд для судебного разбирательства.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга