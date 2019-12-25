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Полиция Петербурга ищет извращенца, который обнимал и целовал 14-летнюю школьницу
Сегодня, 10:40
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Полиция Петербурга ищет извращенца, который обнимал и целовал 14-летнюю школьницу

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Житель Выборгского района Петербурга обратился в полицию с просьбой наказать мужчину, который приставал к его дочери. Как сообщает "Фонтанка", происшествие случилось в четверг, 21 ноября, на улице Есенина.

Отец заявил, что мужчина азиатской наружности обнял его 14-летнюю дочь и несколько раз поцеловал ее в щёку. Подозреваемый выглядит примерно на 40 лет имеет низкий рост — около 155 сантиметров. На нём была чёрная куртка, тёмные брюки и кроссовки, лицо украшала щетина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербургского курьера подозревают в распространении детской порнографии.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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