Полиция Петербурга ищет извращенца, который обнимал и целовал 14-летнюю школьницу

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Житель Выборгского района Петербурга обратился в полицию с просьбой наказать мужчину, который приставал к его дочери. Как сообщает "Фонтанка", происшествие случилось в четверг, 21 ноября, на улице Есенина.

Отец заявил, что мужчина азиатской наружности обнял его 14-летнюю дочь и несколько раз поцеловал ее в щёку. Подозреваемый выглядит примерно на 40 лет имеет низкий рост — около 155 сантиметров. На нём была чёрная куртка, тёмные брюки и кроссовки, лицо украшала щетина.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.